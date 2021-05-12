Красногорск, , 16:24 — REGNUM В Подмосковье от борщевика обработаны участки земли общей площадью свыше 2 тыс. гектаров. Об этом 12 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, первый этап борьбы с борщевиком на территории региона начался 1 мая. Всего обработку земель от борщевика планируется провести на площади около 16 тыс. гектаров.

«Применяются различные способы избавления от него: выкапывание сорняка, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами. На сегодняшний день от борщевика обработано более 2 тысяч гектаров муниципальных земель», — сказал Воскресенский.

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