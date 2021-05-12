Астрахань, , 16:22 — REGNUM В Астраханской области 12 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 442 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 269 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.