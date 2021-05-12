Кишинёв, 12 мая, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Объединение Партии социалистов Республики Молдова с Партией коммунистов приветствовал глава соцпартии Игорь Додон 12 мая на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Додон «Наконец-то республиканский совет ПСРМ принял решение о необходимости подписания соглашения о создании избирательного блока социалистов и коммунистов, чтобы победить на выборах и обеспечить ответственное руководство страной, навести порядок и благополучие».

Экс-президент Молдавии добавил, что сегодня, 12 мая, он вместе с главой Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным подписал официальный документ о создании избирательного блока ПСРМ и ПКРМ.