Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за распространение информации об организациях, признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Штраф для граждан устанавливается в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предполагается конфискация предмета административного правонарушения.

Санкции последуют за распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенной в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.

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