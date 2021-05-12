Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 12 мая 2021, 16:21 — REGNUM В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) после полёта самолёта обнаружены повреждения двигателя. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл 12 мая в 08:26 (06:26 мск). В Новом Уренгое сел самолёт RRJ-95 авиакомпании «Ямал», выполнивший регулярный рейс Тюмень — Новый Уренгой. На борту находились 87 пассажиров. На послеполётном осмотре воздушного судна обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя.
На данный момент самолёт отстранён от полётов, борт заменён. В 11:20 (09:20 мск) резервный борт вылетел по маршруту Новый Уренгой — Новосибирск. Задержка составила два часа.
Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.