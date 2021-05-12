Москва, , 16:20 — REGNUM 21-летний таранный форвард московского ЦСКА Илья Шкурин покинет Россию после завершения текущего сезона. Агент белорусского форварда не рассматривает вариант перехода футболиста в «Краснодар», который ранее проявлял интерес к нападающему. Об этом 12 мая сообщило издание Sport24.

В текущем сезоне Илья Шкурин принял участие в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Шкурин перешел в московский ЦСКА из брестского «Динамо» 9 января 2020-го года. «Красно-синие» отдали за футболиста 500 тысяч евро.

На данный момент портал transfermarkt оценивает белоруса в 1 миллион евро. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.