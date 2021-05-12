Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Государственный Эрмитаж назвал дни бесплатного посещения в последний месяц весны — ими станут 18 и 20 мая. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе музея. Так, 18 мая 2021 года — Международный день музеев — будет днем бесплатного посещения Эрмитажа для индивидуальных посетителей.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этот день по бесплатным билетам можно будет ознакомиться с экспозициями Главного музейного комплекса, Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода», — рассказали в музее.

Отметим, что бесплатный билет необходимо забронировать заранее на сайте для продажи билетов в разделе «День музеев».

20 мая — третий четверг месяца — бесплатно посетить музей могут: лица, не достигшие возраста 18 лет; студенты (курсанты), осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы специалитета, бакалавриата, магистратуры; многодетные семьи.

«Напоминаем, что учащиеся, студенты и курсанты могут посетить Главный штаб бесплатно со вторника по воскресенье по сеансам в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, а также по дополнительным вечерним сеансам в 18.00 по средам и пятницам», — напомнили в пресс-службе Эрмитажа.

Льготным категориям граждан, планирующим визит в Эрмитаж в третий четверг месяца, необходимо оформить бронирование на сайте.

Добавим, что бесплатный проход 18 и 20 мая осуществляется только в те музейные объекты, которые можно посетить без экскурсионного обслуживания. В Зимний дворец Петра, Дворец Меншикова и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» бесплатного посещения нет, действуют только экскурсионные путевки по специальному предложению.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрмитаж с 1 мая вводит новые категории льготных билетов