Санкт-Петербург, 12 мая 2021, 16:26 — REGNUM Регулярное отопление в жилых домах Петербурга начнут выключать с 00:00 13 мая, таким образом будет завершен отопительный сезон 2020−2021 годов, продлившийся 239 дней.
Как сообщили 12 мая в городском комитете по энергетике, решение о прекращении отопления принято в связи с многочисленными обращениями петербуржцев после резкого повышения температуры, произошедшего 11 мая. Напомним, в настоящее время в Северной столице температура воздуха составляет +27 градусов.
«Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего осенне-зимнего периода обеспечить выполнение плановых ремонтов источников тепловой энергии и провести регламентные испытания тепловых сетей», — отметили в Смольном.
Напомним, сегодня депутаты Заксобрания Петербурга попросили исполнительную власть поскорее завершить отопительный сезон, поскольку горожане жалуются на духоту и «перетоп».
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге просят прекратить топить при температуре +26 на улице