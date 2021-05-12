Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Регулярное отопление в жилых домах Петербурга начнут выключать с 00:00 13 мая, таким образом будет завершен отопительный сезон 2020−2021 годов, продлившийся 239 дней.

Дома и ТЭЦ в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 12 мая в городском комитете по энергетике, решение о прекращении отопления принято в связи с многочисленными обращениями петербуржцев после резкого повышения температуры, произошедшего 11 мая. Напомним, в настоящее время в Северной столице температура воздуха составляет +27 градусов.

«Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего осенне-зимнего периода обеспечить выполнение плановых ремонтов источников тепловой энергии и провести регламентные испытания тепловых сетей», — отметили в Смольном.

Напомним, сегодня депутаты Заксобрания Петербурга попросили исполнительную власть поскорее завершить отопительный сезон, поскольку горожане жалуются на духоту и «перетоп».

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