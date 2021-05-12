Москва, 18 мая, 2014, 18:43 — ИА Регнум. Безопасность: ГЛОНАСС расширяется на Ближний Восток

Переговоры: Либерман против конфликта с США

Экономика: имущество Восточно-иерусалимской электрической компании арестовано

"Кто станет новым президентом Израиля?"

Безопасность: ГЛОНАСС расширяется на Ближний Восток

Российская компания МСС ГЛОНАСС активно решает вопрос о расширении сети наземных корректирующих станций российской спутниковой навигационной системы, передает сайт BFM. По словам руководителя компании Михаила Феськова, работы по размещению одной из них ведутся в Израиле. Станции ГЛОНАСС хотят разместить в 34 странах мира. МСС ГЛОНАСС (Мобильные Спутниковые Системы) выразила свою поддержку инициативы вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина о приостановке с 1 июня работы 11 российских станций GPS . Компания даже развернула акцию по бесплатному обмену западного спутникового оборудования (трекеров) на аналоги, совместимые с ГЛОНАСС. Как сообщал портал IzRus, ранее о планах разместить в Израиле станцию ГЛОНАСС до конца 2012 года заявлял тогдашний глава Роскосмоса Владимир Поповкин . (izrus.co.il)

Шиитская " Хизбалла " в Ливане предупредила главу маронитской церкви, что его поездка в Иерусалим для встречи с Папой Римским - нежелательна и "будет иметь негативные последствия". Лидер церкви маронитов кардинал Бешара Бутрос ар-Раи заявил на прошлой неделе, что присоединится к Папе Франциску в ходе его визита в Святую Землю 24-26 мая. "Мы представили свою точку зрения... о негативных последствиях этого визита, - сказал журналистам Ибрагим Амин ас-Сайед, глава политбюро "Хизбаллы", после встречи с ар-Раи в его канцелярии. - Мы надеемся, что эти соображения будут приняты во внимание".

Ар-Раи столкнулся с резкой критикой в свой адрес в Ливане со стороны мусульманских лидеров, которые возражают против его планов посещения Израиля, поскольку, по их мнению, это "будет сигнализировать о церковной поддержке Израиля". Маронитский лидер возразил на это, сказав, что его визит в Израиль носит личный характер, так как он намерен совершить его только для того, чтобы поддержать Папу Римского. Кроме того, кардинал отметил, что христианская делегация, которая посетит Израиль в рамках папского визита, будет содействовать миру и свободному доступу всех верующих к священным местам Израиля. (9tv.co.il)

ХАМАС и ФАТХ достигли договоренности по именам министров, которые будут служить в новом правительстве палестинского единства, заявил в субботу заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук . По его словам, договоренность была достигнута в ходе обсуждений на прошлой неделе между двумя сторонами в секторе Газа. Представители ФАТХ и ХАМАС на прошлой неделе сообщили, что они ожидают, что правительство национального единства будет объявлено до конца этого месяца.

Аззам аль-Ахмед, высокопоставленный чиновник ФАТХа, на прошлой неделе посетил сектор Газа, где провел переговоры с лидерами ХАМАСа о создании правительства национального единства. В прошлом месяце, обе стороны подписали "примирительное" соглашение, которое предусматривает создание правительства национального единства в течение пяти недель. Абу Марзук заявил, что представитель ФАТХа посетил сектор Газа, чтобы утвердить последние штрихи по договору в отношении состава правительства национального единства. Он сказал, что представитель ФАТХа должен был вернуться в сектор Газа в конце этой недели для дальнейшего обсуждения с лидерами ХАМАСа о формировании правительства.

Заместитель главы политбюро ХАМАСа отметил, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас вернется в сектор Газа после формирования правительства национального единства. Параллельно с этим, представитель ХАМАСа Фаузи Бархум призвал Аббаса не поддаваться на угрозы Израиля после подписания сделки ФАТХа и ХАМАСа. По словам Бархума, недавнее заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что "Аббас должен выбрать между Израилем и ХАМАСом" является "признаком банкротства израильского правительства". Представитель ХАМАСа заявил, что эти угрозы "подтверждают, что сионистский враг является основной причиной примирения палестинцев". (mignews.com)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу пообещал поставлять бензин, мазут и дизельное топливо Палестинской автономии в рамках соглашений, подписанных с ее лидером Махмудом Аббасом во время его визита в Каракас, сообщает Reuters. Венесуэла, у которой крупнейшие в мире запасы нефти, представит первоначальную отгрузку 240 тысяч баррелей нефти. Когда именно в ПА придет этот груз, и каким путем - неизвестно. "Благодаря поддержке Венесуэлы, мы сможем уничтожить монополию Израиля в нашей экономике, за вашу реакцию на наши потребности, за вашу готовность поддержать палестинский народ в их долгой борьбе", - сказал Аббас.

В ходе встречи, Мадуро пообещал поддерживать стремление Палестинской автономии о предоставлении статуса наблюдателя в трех латиноамериканских региональных организациях: Союзе южноамериканских государств (UNASUR), Боливарианском альянсе народов нашей Америки (ALBA) и Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). "Палестинский народ имеет право на сохранение торговых отношений с миром", - подчеркнул Мадуро. Во время своего третьего визита в Венесуэлу в течение пяти лет, Аббас посетил могилу Уго Чавеса , который умер от рака в прошлом году.

Аббас прибыл в Каракас в четверг после встречи с государственным секретарем США Джоном Керри в Лондоне накануне, впервые после того, как процесс мирных переговоров между палестинцами и израильтянами был сорван. Следует отметить, что в августе 2013 года сообщалось о заключении соглашения о поставках Палестинской автономии венесуэльской нефти на выгодных для ПА условиях. (mignews.com)

Переговоры: Либерман против конфликта с США

Министр иностранных дел Авигдор Либерман заявил в субботу, что председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас не может рассматриваться в качестве партнера по мирным переговорам, и никакого компромисса с ним достичь невозможно. Выступая в передаче "Встреча с прессой" Второго канала общеизраильского телевидения, Либерман сказал, что в то время как Палестинская администрация жалуется, что у нее нет денег, Аббас платит заключенным террористам, находящимся в местах лишения свободы в Израиле, тысячи шекелей в месяц.

Либерман подчеркнул необходимость обратиться к другим лидерам, кроме Аббаса, точно так же, как тот же глава ПА встречается с израильской оппозицией. "Существуют представители бизнес-сообщества, которое страдает от Аббаса, - сказал он - они и должны быть нашими партнерами". Что касается разногласий с США по поводу провала мирных переговоров, Либерман отметил: "Даже лучшие друзья иногда допускают ошибки, и американцы не правы в вопросе о поселениях, как они были неправы с выборами в Палестинской автономии".

"Я против конфликта с США, - сказал министр иностранных дел. - В диалоге с ними есть хорошие альтернативы". Отвечая на вопрос о недавних утверждениях, будто Израиль по-прежнему занимается шпионажем в Соединенных Штатах, Либерман ответил так: "На территории США шпионажа нет". Либерману был задан вопрос о недавней встрече Аббаса с министром юстиции Израиля Ципи Ливни , глава МИД охарактеризовал ее как "частную встречу". "Ливни поддержала решение кабинета министров о замораживании переговоров с ПА", - сказал он. В интервью Либерман также коснулся возможности отсрочки президентских выборов в Израиле. Он считает, что "об этом не может быть и речи". (mignews.com)

15 мая в Лондоне министр юстиции Израиля Ципи Ливни встретилась в Лондоне с председателем ПНА Махмудом Аббасом, который остановился в Великобритании по пути в Венесуэлу. В ходе встречи Ливни снова заявила Аббасу, что израильское правительство не приемлет союза ФАТХ с ХАМАС. Дополнительные подробности о переговорах в Лондоне не сообщались.

Вечером 17 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу дистанцировался от этой встречи. Высокопоставленный источник в канцелярии главы правительства сообщил, что еще перед поездкой он сказал Ливни, что на этих переговорах с Аббасом она будет представлять себя, а не израильское правительство, пишет Барак Равид на сайте газеты "Гаарец". Представитель окружения Нетаниягу подчеркнул, что израильское правительство не собирается вести какие-либо переговоры с палестинским руководством, в состав которого входят террористы ХАМАС.

Напомним, в Лондоне Махмуд Аббас также провел переговоры с госсекретарем США Джоном Керри. Следует отметить, что в Лондоне Ципи Ливни встретили пропалестинские активисты, устроившие демонстрацию. Они требовали отдать ее под суд за "военные преступления", якобы совершенные во время Второй Ливанской войны. Чтобы избежать скандала, британское правительство предоставило министру временный дипломатический иммунитет. (newsru.co.il)

Экономика: на имущество Восточно-иерусалимской электрической компании наложен арест

Как сообщает "Калькалист", судья Иерусалимского окружного суда Реувен Шамиа наложил арест на имущество арабской Восточно-иерусалимской электрической компании, снабжающей электричеством арабские кварталы Иерусалима и, частично, территории Палестинской автономии. Арест на сумму в 380 миллионов шекелей был наложен по требованию Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") в рамках иска о погашении долгов. Решение судьи не касается расчетных счетов Восточно-иерусалимской компании. В течение 7 дней компания может опротестовать решение судьи.

Восточно-иерусалимская электрическая компания была создана во времена британского мандата. Позднее контроль над ней перешел к Иордании, а затем - к Палестинской автономии. Она выступает посредником между Израильской электрической компанией и потребителями в арабских кварталах Иерусалима и на территориях. В конце минувшей недели израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") обратилась в Иерусалимский окружной суд с иском против арабской Электрической компании Восточного Иерусалима. "Хеврат Хашмаль" требует от компании погасить задолженность в размере 531,8 миллиона шекелей за поставленное электричество. Вчера "Хеврат Хашмаль" обратилась к управлению коммунальных услуг (электроэнергия) за разрешением начать отключение клиентов Восточно-иерусалимской компании за долги. (newsru.co.il)

Израильская компания Mobileye намерена выпустить акции на американской бирже и мобилизовать примерно миллиард долларов. Фирма эмитирует ценные бумаги, оценивая свою стоимость в 3,5-5 млрд. долларов. The Wall Street Journal отмечает, что компания производит системы для предотвращения автомобильных аварий, и ее продукцию используют некоторые крупные мировые производители машин. Издание сообщает, что Mobileye подала предварительны конфиденциальный отчет в рамках процедуры эмиссии акций в индексе NASDAQ . Предположительно, эмиссия акций Mobileye станет одной из крупнейших эмиссий израильских компаний сферы высоких технологий на американской бирже. Компанию основали Амнон Шаашуа и Зив Авирам в 1999 году. Отдел исследований и разработок находится в Иерусалиме, но у Mobileye есть отделения в Нидерландах, Японии, США и на Кипре. (newsru.co.il)

Soros Fund Management LLC, принадлежащий миллиардеру Джорджу Соросу , купил акции компании SodaStream и увеличил свою долю в израильской фармацевтической компании "Тева". Сорос купил акции SodaStream за 24,3 миллиона долларов. Его доля акций "Тевы" составляет отныне 5,8%. SodaStream производит аппараты для газирования воды. С этой компанией связан недавний скандал. Актриса Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе этой фирмы и немедленно попала под шквал критики, так как завод расположен за "зеленой чертой". Сторонники бойкота поселений требовали от нее прекратить сотрудничество с компанией.

Йоханссон заявила на это, что ее участие в рекламе нельзя считать готовностью поддержать какое-либо политическое или общественное движение и подчеркнула, что компания SodaStream служит продвижению палестино-израильского экономического сотрудничества и способствует мирному диалогу между соседями. Недовольство позицией актрисы выразила компания Oxfam International, лицом которой она была с 2007 года. Тогда Скарлетт Йоханссон расторгла контракт с Oxfam. (newsru.co.il)

В воскресенье правительство должно утвердить рекомендации комиссии Локера о снятии административных барьеров на пути импорта продовольствия. Комиссия, в которую входили представители минздрава, минфина и министерства экономики, рекомендует освободить импортеров "обычного" продовольствия от обязанности получать на это особую лицензию от государства. Согласно наброску закона, который будет представлен на утверждение правительства, импортеру продовольствия будет достаточно иметь документы о соответствии ввозимой им продукции стандартам и требованиям безопасности из страны-производителя. Отвечать же за качество продаваемой в Израиле еды будут как сами импортеры, так и торговцы, распространяющие их продукцию. Эти послабления не коснутся тех, кто занимается импортом молочных и мясных продуктов, а также детского питания. Для них необходимость получения лицензий на импорт сохранится. Поэтому реформа, важность которой всячески подчеркивают Локер и глава правительства Биньямин Нетанияху, сможет оказать влияние лишь на цены в ограниченном сегменте продуктового рынка. Благодаря послаблениям могут снизиться цены на крупы, макароны, хлебобулочные изделия и т.п. (news.israelinfo.ru)

Банк Израиля не планирует в настоящее время устанавливать какую-либо минимальную планку курса корзины валют по отношению к шекелю. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg один из членов монетарной комиссии центробанка Рафи Мельник. Сравнивая ситуацию в Израиле и в Чехии, где центральный банк провел девальвацию кроны, установив минимальную планку, Мельник подчеркнул, что экономическая ситуация в двух странах значительно отличается, и чешская политика на данный момент не применима к Израилю. Напомним, что курс доллара по отношению к шекелю упал до рекордно низкой за последние годы отметки и торгуется в районе 3,44-3,46 шекеля за доллар. Представители промышленников настаивают, что Банк Израиля должен вмешаться в ход торгов и поднять курс до 3,8 шекеля за доллар. (newsru.co.il)

По ожидаемой средней продолжительности жизни мужчин Израиль занял четвертое место в мире, обойдя Японию, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Израильские мужчины могут рассчитывать прожить в среднем 80,2 лет. По этому показателю среди женщин Израиль находится на уровне Португалии, которая занимает 10-е место - 84 года. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в еврейском государстве выше, чем во всех прочих ближневосточных странах. В России этот показатель составляет 63 года для мужчин и 75 лет для женщин, на Украине - 66 лет и 76 лет соответственно, в Белоруссии - 67 лет и 78 лет, в Египте - 69 лет и 74 года, в Иордании - 72 года и 75 лет, в Иране - 72 года и 76 лет. В целом с 1990 года средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на шесть лет составила 68 лет для мужчин и 73 года для женщин. (newsru.co.il)

"Кто станет новым президентом Израиля?"

Портал 9tv.co.il опубликовал аналитическую статью Амнона Лорда под заголовком "Кто станет новым президентом Израиля?"

В конечном итоге, среди всех потенциальных претендентов на пост главы государства есть лишь один человек, которого можно считать "естественным" кандидатом на эту высокую должность. Это Реувен Ривлин . Его можно любить или не любить. Но он подлинный кандидат на пост президента. Возможно, есть претенденты, имена которых до сих пор не назывались, которые могут достойно исполнять обязанности главы государства - намного лучше, чем Ривлин. Но можно предположить, что они не слишком стремятся становиться предметом всеобщего обсуждения в период президентской гонки.

Быть кандидатом на пост президента от " Ликуда " в то время, как главой правительства является Биньямин Нетаниягу, само по себе небезопасно. Такой кандидат вызывает на себя огонь критики. Если ты не являешься идеальным сторонником нашего партнера по мирному процессу Абу Мазена ; если ты не вставляешь постоянно палки в колеса правительству; если ты не несешь частичную ответственность за колоссальные просчеты израильского руководства в прошлом, которые стоили жизни тысячам людей, ты не достоин быть президентом, тебя не будут вежливо вести по красной дорожке к президентскому дворцу на улице Жаботинского в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Нетаниягу и претенденты на пост президента Израиля от партии "Ликуд" Сильван Шалом и Реувен Ривлин. С точки зрения израильской политической верхушки, президент государства должен разбираться в тонкостях внутренней политики, а также быть знакомым с дипломатической работой и международными отношениями. Но не слишком хорошо разбираться, не слишком хорошо быть знакомым - чтобы резиденция главы государства не превратилась в дополнительную властную структуру, опирающуюся на несколько фраз в одном из основных законов.

Тем не менее он должен разбираться, понимать. А также быть патриотом и постоянно помогать правительству в случае необходимости. Не должен ставить исполнительную власть перед дилеммой: вам нужны мои услуги, поскольку я всемирно известная персона, тогда позвольте мне вести свою собственную дипломатическую работу. Учитывая все эти обстоятельства, руководители пришли к согласию, что президентом станет человек, прочно связанный с политической верхушкой. В общем-то так было всегда, за исключением Эфраима Кацира сорок лет назад. Это позволяет разного рода политикам, которым не сумели стать премьер-министрами, подняться на новую вершину. Утешительный приз, который политический кандидат на высший пост вручает самому себе - после того, как он вручает другим прочие важные награды - спортивные кубки, Премию Израиля, литературные премии.

По своей сути должность президента подошла бы некоторым выдающимся людям, не связанным с политикой. Ошибаются те, кто полагают, что можно легким движением руки ликвидировать институт президентства. Важно сохранять традицию, которая существует столько лет, сколько существует государство Израиль. 66 лет существует израильская демократия. Это солидный срок. Этим можно гордиться. В мире не так много государств, где демократический режим существует так долго без перерыва. Для столь сложного общества, каковым является израильское - это не нечто само собой разумеющееся. Такое общество нуждается в объединяющей фигуре, - какой в Англии является королева. А у нас этой фигурой может быть президент. (9tv.co.il)