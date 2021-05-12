Киев, , 16:19 — REGNUM Правительство Украины утвердило постановление о создании Бюро экономической безопасности, заявил сегодня, 12 мая, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что это решение является «своего рода историческим для современной Украины». Премьер уточнил, что созданное сегодня ведомство получит статус центрального органа исполнительной власти, и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

«Это окончание времен силового давления на бизнес, окончательный конец «маскам-шоу» и аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений», — заявил украинский премьер.

Шмыгаль не уточнил, когда новый орган начнет свою полноценную деятельность, однако ранее глава государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник отмечал, что для того, чтобы бюро начало нормально функционировать, понадобится около полугода. Также пока неизвестно, кто возглавит новое ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что с 2014 года власти Украины создали множество новых, преимущественно антикоррупционных, структур и органов, которые достаточно дорого обходятся государственному бюджету, но при этом показывают крайне сомнительную эффективность работы.