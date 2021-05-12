Приштина, , 17:24 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай 11 мая прокомментировал вручение президентом Сербии Александром Вучичем государственной награды Сербии «Орден звезды Карагеоргия» лауреату Нобелевской премии из Австрии Петеру Хандке.

Президент Сербии Александр Вучич и лауреат Нобелевской премии из Австрии Петер Хандке Димитрије Голл / predsednik.rs

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что Хандке получил награду от сербских ультранационалистов за отрицание геноцида, произведенного в Косово и Боснии и Герцеговине.

Напомним, австрийский писатель Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе в 2020 году, что сразу же вызвало негативную реакцию в Косово.

Энвер Ходжай «Реабилитация Милошевича и его геноцидальной политики в Сербии показывает, что Сербия остается такой же: геноцидальной страной».

Правительство Альбина Курти намерено подать на Сербию в международный суд.

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