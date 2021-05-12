Приштина, Сербия, 12 мая, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай 11 мая прокомментировал вручение президентом Сербии Александром Вучичем государственной награды Сербии «Орден звезды Карагеоргия» лауреату Нобелевской премии из Австрии Петеру Хандке.

Димитрије Голл / predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич и лауреат Нобелевской премии из Австрии Петер Хандке

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что Хандке получил награду от сербских ультранационалистов за отрицание геноцида, произведенного в Косово и Боснии и Герцеговине.

Напомним, австрийский писатель Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе в 2020 году, что сразу же вызвало негативную реакцию в Косово.

Энвер Ходжай «Реабилитация Милошевича и его геноцидальной политики в Сербии показывает, что Сербия остается такой же: геноцидальной страной».

Правительство Альбина Курти намерено подать на Сербию в международный суд.