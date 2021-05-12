Новосибирск, 12 мая, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Новосибирске на строительную площадку станции метро «Спортивная» привезли три эскалатора швейцарского производства. В ближайшее время начнётся их установка. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

«В течение лета поступят ещё девять подъёмников, ими оборудуют оставшиеся три спуска. В сентябре приступят к отладке и обкатке оборудования, к концу года эскалаторы будут готовы к эксплуатации. Таким образом, работы на станции продвигаются по графику, отставания от намеченного плана нет», — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

Он уточнил, что в ближайшее время ожидается очередной транш из областного бюджета.

«Сбоя финансирования нет, средств достаточно, чтобы своевременно расплачиваться и за оборудование, и за проведенные работы», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что станцию метро «Спортивная» планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Стоимость объекта — 2,6 млрд рублей. Она строится в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.