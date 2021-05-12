Таллин, , 16:16 — REGNUM Появление новых штаммов коронавируса COVID-19 и снижение защищенности организма у вакцинированных могут привести к необходимости ревакцинации (нового вакцинирования) жителей Эстонии. Об этом министр здравоохранения и труда страны Танель Кийк заявил эстонскому гостелевидению ETV.

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«Появляются новые штаммы вируса, против которых вакцина бессильна, выяснилось, что коронавирусу для распространения подходит и солнечный свет, а население Эстонии постепенно теряет всякую ответственность», — добавил он.

По словам Кийка, Эстония, скорее всего, продлит соглашение с американским фармаконцерном Pfizer / BioNTech на следующий период. Правительство готово участвовать в предлагаемой концерном программе будущей ревакцинации и подписать соответствующий документ заранее.

Министр также подчеркнул важность вакцинации. Он сообщил, что к осени планируется вакцинировать 70% взрослого населения. Кийк верит, что уже в летние месяцы можно будет свободно путешествовать по соседним с Эстонией странам.