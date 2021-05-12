Краснодар, , 16:15 — REGNUM Бывший заместитель начальника ОМВД России по Новопокровскому району Краснодарского края приговорён к семи годам лишения свободы, сообщили 12 мая в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Уголовное дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда. Бывший заместитель начальника отдела — начальник полиции ОМВД России по Новопокровскому району признан виновным в получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года подсудимый, являясь начальником полиции ОМВД России по Новопокровскому району и временно исполняя обязанности начальника отдела, зная о возбуждении дела по факту незаконной рубки зеленых насаждений, в причастности к которому подозревался местный житель, предложил ему за 300 тыс. рублей избежать ответственности. Мужчина обратился в правоохранительные органы. 25 марта 2019 года мужчина положил в салон автомобиля, указанного подсудимым, деньги. При получении взятки подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде подсудимый вину полностью не признал, действия по передаче ему денег он назвал провокацией.

Ранее Новопокровский районный суд признал фигуранта дела виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семи лет со штрафом в размере 8850 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на срок три года. Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд. В результате судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора и смягчения назначенного наказания, оставила приговор без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в силу. Отбывать наказание осуждённому предстоит в колонии строгого режима.