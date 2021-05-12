Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Организатор ярмарки на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону начал взимать плату за аренду торговых площадок с работников аксайских рынков. Об этом сообщает пресс-служба АО «Региональная корпорация развития» 12 мая.

«На сегодняшний день 1038 торговых мест предоставлено предпринимателям. Тарифы, установленные до конца мая 2021 года, на 20% ниже, применяемых ранее на рынке в Аксайском районе. Так, въезд на территорию ярмарки для ГАЗели обойдется в 350 рублей, а торговое место для десятитонного КамАЗа — в 900 рублей в сутки», — уточнили в пресс-центре.

В настоящее время на территории закрытой воздушной гавани временно разместились предприниматели рынка «Овощной», а также торговых комплексов «Атлант».

ИА REGNUM напоминает, что ежедневно донскому губернатору Василию Голубеву поступают просьбы от аксайских торговцев. Главу региона призывают возобновить работу торговых площадок, которые были закрыты после внеплановой проверки 27 апреля 2021 года. Людям даже не дали времени на сборы вещей.

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