Подольск, Московская область, , 16:14 — REGNUM Дело о попытке убийства девятилетнего ребенка и его опекуна передано в Подольский городской суд Московской области. Об этом 12 мая сообщается на сайте прокуратуры региона.

По версии следствия, 25 ноября 2020 года супружеская пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила убить девятилетнего ребёнка, проживающего с опекуном одной с ними квартире.

«Пока опекун находилась на работе, они нанесли мальчику множественные удары кулаками, различными предметами, в том числе ножом, в область головы, а также другие жизненно-важные органы, тем самым причинив ему легкий вред здоровью», — сказано в сообщении.

Ребёнку удалось выбежать из квартиры и встретить своего опекуна на улице. Когда женщина зашла домой, обвиняемый также напал на неё с ножом. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступления супруги обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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