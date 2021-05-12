Новосибирск, , 16:11 — REGNUM В Новосибирской области по факту поджога, в результате которого пострадало имущество граждан, в отношении жителя Мошковского района возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит материальная ответственность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт о поджоге участка местности вблизи станции Тасино, Мошковского района. Дело возбуждено по ст. 168 УК РФ — «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В правительстве Новосибирской области рассказали, что огнём было уничтожено около 100 дачных домов с имуществом. Общий ущерб составил 31 млн 628 тыс. рублей.

Дело направлено в суд.