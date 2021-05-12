Брюссель, 12 мая 2021, 16:11 — REGNUM Дата проведения очного саммита НАТО — 14 июня 2021 года — подтверждена Североатлантическим альянсом. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе военного блока.
«Встреча глав государств и правительств НАТО состоится в понедельник, 14 июня 2021 года, в Брюсселе, Бельгия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО под председательством генсека Йенса Столтенберга. Доступ прессы будет ограничен.
Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата проведения следующего саммита НАТО в Брюсселе