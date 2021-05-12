Мадрид, , 16:09 — REGNUM 19-летний испанский защитник мадридского «Реала» Мигел Гутьеррес может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста претендует «Лидс Юнайтед». «Павлины» убеждены, что переход испанца поспособствует развитию футболиста, у которого мало шансов закрепиться в основе «сливочных». Об этом 12 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Гутьеррес принял участие лишь в трех матчах испанской Примеры. Суммарно на поле футболист провел 66 минут.

В составе молодежной сборной Испании U19 защитник сыграл в двух играх в рамках квалификаций на Чемпионат Европы U19, в которых отметился одним забитым мячом.