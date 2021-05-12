Тамбов, , 16:09 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 12 мая.

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Всего в регионе скончались 497 человек.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 510 пациентов, в том числе 43 человека — за последние сутки.

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