Москва, , 16:07 — REGNUM Одной из ключевых угроз финансовому благополучию населения является безудержный рост инфляции. Об этом заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии роста», управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

«На сегодняшней день одна из основных угроз финансовому благополучию граждан РФ заключается в безудержном росте инфляции. Она уже достигла 6%. Думаю, в 2021 году поднимется и до 7−8%. С этим злом активно ведет войну Центральный Банк РФ», — сказал Головченко.

Тем временем, отметил Головченко, жизненные приоритеты российского населения сместились с карьеры и заработка на семейные отношения: «Теперь счастье определяется в первую очередь ими, а не профессиональной самореализацией. Конечно, достижение семейного благополучия неотделимо от исполнения банальных финансовых обязательств: обеспечение минимальной продуктовой корзины, оплата коммунальных услуг, покупка одежды и прочее. Речь уже не идет о роскоши, при нынешних обстоятельствах особо не разгуляешься».

Головченко подчеркнул, что потребность граждан выше, чем размер их доходов из-за негативных процессов в микроэкономике и низкого уровня занятости населения: «А дальнейший рост инфляции еще больше отразится на их доходах. С ее увеличением напрямую связан и ощутимый взлет цен на продукты питания, недвижимость, автомобили и т.д.».

Одновременно, напомнил специалист, правительство РФ поднимает экологический сбор на ввоз автотранспортных средств: «Минимальный размер сбора с единицы поднялся от 180 000 до 3 000 000. Таким образом, государство только усугубляет ситуацию, в то время, когда оно должно способствовать повышению уровня счастья россиян, зависящего от удовлетворения элементарных потребностей. Так что, как ни крути: счастье не в деньгах, но без них его не будет».