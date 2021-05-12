Бишкек, , 16:06 — REGNUM Для снижения рисков заражения коронавирусом в курсирующих по столице Киргизии троллейбусах начали продавать защитные маски. Об этом сообщили сегодня, 12 мая, в мэрии города Бишкека.

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Теперь пассажиры могут приобрести маски у водителей электротранспорта по себестоимости — по 2 сома (1,75 рубля).

Также в муниципалитете отмечают, что в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 сотрудники муниципального предприятия «Бишкекское троллейбусное управление» ежедневно проводят санитарную обработку и дезинфекцию салонов троллейбусов.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии зафиксировано 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в Бишкеке — 158. Также за сутки в республике зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с COVID-19, из них пять — в Бишкеке.