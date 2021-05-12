Ярославль, 12 мая, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля пенсионерка попала под трамвай. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Трамвай в Ярославле

12 мая в сетях появилось видео, как пожилую женщину достают из-под колёс трамвая на остановке «Улица Панина». Женщина осталась жива, скорая помощь увезла её в больницу.

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, что сейчас женщина находится в больнице имени Соловьёва. Её состояние стабильное, но тяжёлое.