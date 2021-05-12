Джакарта, , 16:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцинация против коронавируса будет временно приостановлена во время празднования Лебарана, дня окончания поста в Рамадан, сообщает CNN Indonesia.

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Программа вакцинации будет приостановлена на 13−14 мая, в связи с праздниками. Медицинские центры, больницы, пункты вакцинации по всей Индонезии вновь заработают 15 мая.

На первом этапе вакцинации власти Индонезии намерены привить от коронавируса 40,3 млн человек. Первую инъекцию вакцины получили 13,6 млн человек, а вторую — 8,9 млн.

Индонезия в настоящее время занимает 10-е место в мире по количеству вакцинированных от коронавируса граждан.