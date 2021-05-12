Москва, 12 мая, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Днем 12 мая нефть дорожает. Баррель нефти марки Brent торгуется по $69,32 и может стремиться к $69,50. «Бочка» WTI стоит $69,09 и может торговаться в рамках $68,70−69,35, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти

«Статистика API показала, что запасы нефти в США за неделю снизились на 2,5 млн баррелей.

Утром этот вполне «бычий» сигнал нивелировали новости из Индии, где все так же быстро растет численность новых заболеваний коронавирусом и выявлен новый штамм COVID-19.

Тревожная эпидемиологическая ситуация в Азии — плохая новость, поскольку регион представляет собой емкий рынок для сбыта нефтепродуктов.

ОПЕК+ сегодня отчитался о выполнении сделки в апреле на 114%, а это значит, что добыча остается под контролем, где-то страны даже урезают больше необходимого.

Позже МЭА ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в текущем году на 270 тыс. баррелей в сутки. В агентстве ожидают, что глобальный спрос на черное золото в 2021 году окажется на уровне 5,4 млн баррелей в сутки. Ожидания ухудшены для США, Европы и Индии.

Получается, что для рынка нефти новостной поток на сегодня даже перенасыщен событиями, но пока инвесторы выбирают те новости, что симпатичнее», — считает эксперт.

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