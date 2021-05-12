Рамалла , 12 мая 2021, 16:04 — REGNUM Телефонные переговоры провёл президент Палестины Махмуд Аббас в связи с обострением отношений с Израилем с лидерами двух арабских государств, сообщает 12 мая WAFA.
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Так, сегодня, 12 мая, состоялись телефонные переговоры Аббаса с королём Иордании Абдаллой II.
Палестинский лидер заявил о «преступных и агрессивных действиях» Израиля «в отношении прав молящихся на благословенную мечеть Аль-Акса» и в отношении района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Аббас также прокомментировал атаки израильской армии на сектор Газа (Палестина).
Затем у Аббаса состоялся телефонный разговор с иракским президентом Бархамом Салехом: лидер Ирака «подтвердил поддержку палестинцев и их законных прав со стороны своего народа».
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