Тирана, , 19:21 — REGNUM Глобальная инициатива по борьбе с распространением наркотиков и с отмыванием денег опубликовала доклад за 2020 год в котором говорится, что преступные группировки Западных Балкан играют ключевую роль в глобальном наркобизнесе.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Албания была названа самым крупным производителем нетяжелых наркотиков на Западных Балканах и самым важным центром переработки и перевозки тяжелых наркотиков с Востока на Запад.

В 2019 году на Западных Балканах было конфисковано на 30% меньше наркотических веществ, чем в 2018 году — 255,5 кг. При этом большая часть приходилась на Албанию. Отмечается, что албанские криминальные группировки контролируют рынок годами и вступали в кровопролитные конфликты с конкурентами из черногорского Котора.

Эти группы уже занимают доминирующие позиции в цепочке поставок наркотиков из Латинской Америки на ключевые рынки Западной Европы, однако интерес к транзиту через страны Западных Балкан снижается, в основном в эти страны продукт поступает только для удовлетворения местного спроса, который продолжает возрастать.

Крупные партии наркотиков поступают в порты Албании и Черногории, как правило, в кораблях, доставляющих фрукты и шкуры, а затем доставляются в страны Европы в автомобилях и на грузовиках. В среднем, продажа одного килограмма наркотического вещества обходится в 35−50 тысяч евро.

В Косово основным перевалочным пунктом трафика наркотиков является Печ.

Популярны поставки наркотиков в Турцию и Болгарию, а также в Венгрию, Австрию и Германию.

Альтернативным пунктом ввоза наркотиков на Западные Балканы является Румыния. Бразильские наркотики ввозится в Румынию из Турции и затем отправляется в Сербию, а оттуда в Бельгию, Голландию и Испанию.

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