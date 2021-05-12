Киев, , 16:08 — REGNUM Обыски дома у политического оппонента и предъявление выдуманных обвинений — это «беспредел», за который власти придется отвечать, причем история Украины изобилует соответствующими примерами наступления такой ответственности.

Об этом в статье для украинского делового издания «Капитал» — официального партнера The Financial Times — пишет политтехнолог Михаил Шпир, комментируя последние внутриполитические события в стране. Материал опубликован сегодня, 12 мая.

Эксперт отмечает, что обыски дома у лидера оппозиции Виктора Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики.

«Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг, который больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей «постмайданной братве», — заявил политтехнолог, добавив, что главная причина обысков дома и в офисе лидера ОПЗЖ — это политика.

«Минимум 7 из 10 избирателей Зеленского уже разочаровались в этом «Порошенко light» и уходят именно к Медведчуку к ОПЗЖ. Понятно, что Медведчук раздражает американцев, потому что с его подачи в Украине даже замглавы офиса президента заговорил про внешнее управление. Понятно, что Зеленского раздражает тема вакцины. Власть провалила вакцинацию, поэтому рейтинг «Слуги народа» валится. А Медведчук еще полгода назад решил вопрос с производством вакцины, который не под силу решить Зеленскому и «зеленым»… Но при этом по правилам украинской политики политическая борьба — это одно, а обыски дома у политического оппонента — это беспредел. И не просто обыски, а вручение подозрения по выдуманным статьям, которые не предусматривают другой меры пресечения, кроме содержания под стражей», — подчеркивает специалист.

Шпир провел аналогию с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, который в свое время за обыски у Рината Ахметова отсидел срок и вышел на свободу только после того, как подал прошение о помиловании на тот момент президенту Виктору Януковичу.

«Напомню просто, как один министр внутренних дел, который после «оранжевой революции» испытал «головокружение от успехов», в 2005 году тоже хвастался обысками дома у Рината Ахметова. Тогда резиденцию олигарха в Донецке брал штурмом спецназ с автоматами, устроили целый боевик. А потом пан Луценко радостно отсидел два с половиной года — пока не попросил помилования у президента Януковича… Можно спорить на ток-шоу. Можно воевать с политическими конкурентами. Можно даже драться. Но нельзя трогать родителей, женщин и детей. Потому что трогать родителей, женщин и детей — это беспредел, за который придется отвечать», — резюмировал политтехнолог.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая украинские силовики объявили подозрения Медведчуку и еще одному депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку в государственной измене по трем эпизодам. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в эти процессы, но наблюдает за развитием ситуации самым тщательным образом.

«Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», — отметил Песков.