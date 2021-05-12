Москва, , 16:00 — REGNUM Законопроект о цифровой трансформации исполнительного производства Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Вводится возможность автоматического принятия решений по вопросам возбуждения исполнительного производства, отказа в возбуждении исполнительного производства, окончания исполнительного производства, приостановления исполнительного производства, прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, предоставления на основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также заработную плату и (иные) доходы должника.

Кроме того, расширяется идентификация должников. Так, предусматривается обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства) ответчика (должника).

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