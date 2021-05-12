Кострома, , 16:53 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил найти и пересчитать «безработных» вахтовиков. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона 11 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога © Наталья Стрельцова

Речь идёт о людях, работающих вахтовым методом в других регионах России, но вставших на учёт и получающих пособие по безработице в Костромской области. Провести работу по поиску потенциальных мошенников поручено департаменту труда и социальной защиты населения и налоговой службе.

В настоящее время безработными в Костромской области признаны 3,5 тысячи граждан. По данным статистиков за 2020 год в другие регионы на работу выехали 12, 8 тысяч человек. Информации о том, для жителей каких районов региона наиболее актуальна межрегиональная трудовая миграция, в департаменте нет.

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