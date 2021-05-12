Киев, , 16:07 — REGNUM Украина планирует создать до 2025 года три дивизиона мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами. Об этом рассказал командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа 12 мая, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

По его словам, ракетное оружие должно стать основным сдерживающим инструментом военно-морских сил Украины.

«В этом году в составе военно-морских сил будет первый дивизион берегового ракетного комплекса «Нептун». В дальнейшем, до 2025 года, мы планируем иметь три таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели, как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне», — рассказал Неижпапа.

Контр-адмирал отметил, что данное оружие способно уничтожать надводные цели в радиусе 200 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опытные образцы комплекса «Нептун» планировали передать ВМС Украины в марте 2021 года.

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