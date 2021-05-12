Киев, 12 мая 2021, 16:07 — REGNUM Украина планирует создать до 2025 года три дивизиона мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами. Об этом рассказал командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа 12 мая, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.
По его словам, ракетное оружие должно стать основным сдерживающим инструментом военно-морских сил Украины.
Контр-адмирал отметил, что данное оружие способно уничтожать надводные цели в радиусе 200 км.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее опытные образцы комплекса «Нептун» планировали передать ВМС Украины в марте 2021 года.
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