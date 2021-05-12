Приштина, , 19:23 — REGNUM В международный день медсестер, 12 мая, Ассоциация, акушеров и других медицинских специалистов Косово почтила память 11 косовских медсестер и медбратьев, погибших в борьбе с COVID-19.

Медсестра реанимационного отделения Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ассоциация опубликовала обращение ко всем коллегам и поблагодарила их за профессионализм и верность своему делу, проявленные в борьбе с коронавирусом.

В заявлении также отмечается, что в ходе пандемии медицинские специалисты столкнулись с серьезными трудностями в продвижении по карьерной лестнице, поиске лучших рабочих мест и обеспечении безопасности и благополучия.

Напомним, глава ассоциации Насер Русманай около трех недель держал голодовку, чтобы добиться повышения заработных плат для своих коллег.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 113 носителей коронавируса