Пекин, , 15:58 — REGNUM Для поощрения рождаемости в Китае семьям, у которых уже есть дети, можно начать выделять как минимум 1 млн юаней (около 10 млн рублей) за рождение каждого нового ребёнка. С таким предложением выступил профессор Пекинского университета Лян Цзяньчжан, сообщает Zaobao.

По его словам, эти средства могут быть выделены как через субсидии и снижение налоговой нагрузки на родителей, так и прямыми выплатами. Профессор уверен, что такие меры помогут стимулировать рождаемость в Китае.

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«Один миллион юаней за рождение ребёнка, а первый взгляд может показаться слишком большой суммой, но если вы обсудите этот вопрос с молодыми парами, вы поймете, что это не так много, потому что в больших городах прямые затраты на воспитание ребёнка от рождения до окончания колледжа намного больше. И эта сумму будет расти в будущем по мере роста цен на жилье и стоимости образования», — пояснил профессор школы экономики и основатель популярного в Китае туристического сервиса Ctrip Лян Цзяньчжан.

Он считает, что поощрение рождаемости — это очень сложный комплексный социальный проект, включающий реформу образования или реформу политики в области недвижимости, которая требует времени. Увеличение семейных субсидий, с реальными деньгами, чтобы дать семьям с детьми больше благосостояния, будет иметь более быстрый эффект.

Профессор полагает, что для повышения коэффициента рождаемости с 1,3 до 2,1 потребуется 10% ВВП Китая.

Напомним, последняя перепись населения Китая показала, что население Китая находится на грани прекращения воспроизводства и страна близка к началу процесса депопуляции. Так, к 2020 году общая численность населения страны достигла 1,41 миллиарда человек, что составляет около 18% от общей численности населения мира. С таким показателем КНР по-прежнему остаётся страной с самым большим населением в мире.

Однако данные также показывают, что рост населения Китая замедлился: среднегодовые темпы роста за последнее десятилетие составили 0,53%, что на 0,04 процентных пункта меньше, чем в предыдущем десятилетии. Так, с 2018 года число рождений сократилось: в 2020 году родилось 12 миллионов человек, что на треть меньше, чем в 2016 году.

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