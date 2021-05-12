Москва, , 15:59 — REGNUM Певица Айза Долматова призналась, что некоторое время назад она находилась в депрессии. Об этом она рассказала 12 мая в серии видеороликов в историях своего Instagram-аккаунта.

«Я была по-настоящему в депрессии… У меня был реальный диагноз», — поделилась Айза. Также певица объяснила, как ей удалось выйти из этого состояния: «Я так вообще собралась за эти дни. Я просто сидела дома и писала книгу… Я даже добавила нового героя».

В конце марта 2021 года Айза Долматова сообщила, что рассталась с певцом Олегом Майами (настоящее имя — Олег Кривиков). Пара начала встречаться в сентябре 2020 года, и на протяжении всего романа пара сходилась и расходилась несколько раз.

Читайте ранее в этом сюжете: «Я выжила»: певица Айза рассказала о своём детстве и двух браках