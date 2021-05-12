Тамбов, , 15:58 — REGNUM В Тамбовской области 12 мая подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 27 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 510 пациентов, в том числе 43 человека — за последние сутки.