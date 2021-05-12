Тула, , 15:57 — REGNUM Сильный ветер и грозы прогнозируются на территории Тульской области 13 мая, метеопредупреждение распространило ГУ МЧС по Тульской области

Борис Кустодиев. Лошади во время грозы (фрагмент). 1918

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 13 мая 2021 года местами по территории Тульской области ожидается гроза, при грозе — порывы ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности — по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и вблизи слабо закрепленных конструкций.

По прогнозу Росгидрометцентра, в Тульской области 13 мая днём прогнозируется до +17 градусов, 14 мая — уже до +22.