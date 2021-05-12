Тула, 12 мая 2021, 15:57 — REGNUM Сильный ветер и грозы прогнозируются на территории Тульской области 13 мая, метеопредупреждение распространило ГУ МЧС по Тульской области

Борис Кустодиев. Лошади во время грозы (фрагмент). 1918
Борис Кустодиев. Лошади во время грозы (фрагмент). 1918

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 13 мая 2021 года местами по территории Тульской области ожидается гроза, при грозе — порывы ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности — по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и вблизи слабо закрепленных конструкций.

По прогнозу Росгидрометцентра, в Тульской области 13 мая днём прогнозируется до +17 градусов, 14 мая — уже до +22.