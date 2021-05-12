Калуга, 12 мая, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Заседание Городской думы Калуги началось сегодня, 12 мая, с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании комитета по вопросам социального развития с участием специалистов управления образования, представителей полиции и Росгвардии.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге рассмотрят вопрос безопасности школ после трагедии в Казани

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 22 миллиона рублей за счёт налоговых доходов. Средства будут использованы для оплаты работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах. Напомним, ранее депутаты отказались повышать плату за проезд в общественном транспорте, поправить финансовое положение МУП «Управление калужского троллейбуса» было решено за счёт внутренних резервов городского бюджета.

Парламентарии согласовали сделку МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети», связанную со сдачей в аренду движимого и недвижимого имущества для использования в целях передачи электрической энергии, технологического присоединения и обеспечения электрической энергией потребителей. Начальный размер арендной платы составит 8 млн. 455 тысяч рублей в год.

Также депутаты приняли решение провести в 2021 году День территориального общественного самоуправления 26 мая.

Юрий Моисеев призвал коллег активно вести разъяснительную работу по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции и донести необходимые сведения для избирателей и членов территориальных общин. «В Калуге есть все условия для успешного проведения прививочной кампании, вакцина поступает бесперебойно, необходимо донести до жителей всю важность вакцинации, ведь только сформировав коллективный иммунитет, мы вернёмся к нормальной жизни», — отметил глава городского самоуправления.