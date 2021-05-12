Скопье, , 19:16 — REGNUM Родители македонских школьников намерены провести акции протеста в субботу, 16 мая. Поводом стал законопроект о замене бумажных учебников электронными.

О протестах объявила группа родительской организации в Facebook, насчитывающая 70 тысяч членов. Члены организации намерены добиваться отмены инициативы. Сообщается, что протесты пройдут во многих городах, родители также намерены добиваться проведения референдума против замены бумажных текстов электронными.

По мнению родителей, переход на электронные учебники будет иметь тяжелые последствия для психофизического, социального и эмоционального здоровья школьников.

Против инициативы о замене печатных изданий электронными высказалась также лига албанских преподавателей Северной Македонии.

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