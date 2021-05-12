Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM В международном аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде прошли комплексные тактико-специальные учения по ликвидации условного происшествия на воздушном судне. Об этом сообщает пресс-служба главной нижегородской воздушной гавани.

Участие в учениях приняли участие около 50 сотрудников аэропорта и пожарных расчетов МЧС России по Нижегородской области, было задействовано более 10 единиц спецтехники.

По сценарию учений на аэродроме совершил аварийную посадку самолет, в салоне которого ощущался запах гари. У него на борту находятся 90 пассажиров и 7 членов экипажа.

Для предотвращения возгорания авиалайнера, при посадке была запенена взлетно-посадочная полоса. А после остановки воздушного судна были поданы пенные стволы для тушения условно разлитого топлива и охлаждения фюзеляжа. После этого пассажиров эвакуировали.

Специалисты служб газодымозащитников аэропорта и Министерства чрезвычайных ситуаций проникли в салон воздушного судна через аварийные люки и вынесли четверых «пострадавших», которые не могли самостоятельно выйти.

Условный пожар на борту самолета был локализован через пять минут, а полностью ликвидирован — спустя 20 минут с момента приземления самолета.

В ходе учений также было отработано оповещение и взаимодействие служб аэропорта и МЧС, их прибытие и сопровождение к месту чрезвычайной ситуации, расстановка аварийно-спасательной техники и организация связи.