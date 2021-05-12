Владимир, , 15:55 — REGNUM Во Владимирской области 12 мая подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 583 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 126 пациентов, в том числе 51 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1140 человек. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.