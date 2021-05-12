София, , 15:58 — REGNUM В результате стрельбы в вагоне поезда на станции метро в районе аэропорта Софии пострадали два человека. Об этом 12 мая сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Уточняется, что стрельба произошла примерно в 14:15 (совпадает с мск). Также указывается, что, по данным службы скорой помощи, один из пострадавших — мужчина — вскоре скончался на месте инцидента от полученных ранений, а также пострадавшая при стрельбе 50-летняя женщина была доставлена в критическом состоянии в медучреждение.

При этом отмечается, что в настоящее время на месте происшествия веду работу правоохранители, территория станции метро оцеплена. Подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту убийства возбуждено в отношении 44-летнего жителя Новооскольского городского округа Белгородской области.