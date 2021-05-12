Ереван, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 12 мая прибыл в Ереван с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что в церемонии встречи грузинской делегации участвовал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. После торжественной церемонии главы правительств начали переговоры в формате «с глазу на глаз».

По данным пресс-службы, также запланирована встреча Гарибашвили и Пашиняна в расширенном формате. После этого они сделают заявления для СМИ. В составе грузинской делегации также состоит глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Напомним, 16 апреля в Грузию с официальным визитом прибыл президент Армении Армен Саркисян. Он отметил, что Тбилиси и Еревану нужно иметь «особые дружеские отношения».

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