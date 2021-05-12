Таллин, , 15:53 — REGNUM Всем дистанционно обучающимся ученикам будет разрешено вернуться в школы с 17 мая, а 24 мая могут распахнуть свои двери культурно-развлекательные заведения, также можно будет питаться в помещениях кафе и ресторанов. Об этом говорится в распоряжении правительства Эстонии, переданном его пресс-службой.

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Премьер-министр Кая Каллас отметила, что при смягчении ограничений правительство учло уровень риска заражения.

«Мы будем ослаблять ограничения постепенно. Самое главное для правительства — чтобы дети ходили в школы: осталось всего несколько школьных недель, поэтому важна каждая неделя, когда дети могут общаться со своими учителями и сверстниками».

Так, с 17 мая к контактному обучению допускаются все ученики общеобразовательных школ, профессиональных и высших учебных заведений, которые до сих пор должны были обучаться дистанционно.

С 17 мая на свежем воздухе разрешены спортивные и физкультурные мероприятия в группах максимум по 25 человек, мероприятия должны заканчиваться не позднее 22:00 по местному времени (совпадает с московским). Максимальное общее количество участников — 250 человек.

С 17 мая можно проводить публичные мероприятия и собрания на свежем воздухе, а также развлекательные заведения в группах не более чем по 25 человек. Мероприятия должны заканчиваться не позднее 22:00. Максимальное количество участников мероприятий на открытом воздухе — 250 человек.

С 24 мая можно посещать помещения музеев и выставочные залы, а также мероприятия с сидячими местами, такие как театральные спектакли, киносеансы, конференции, богослужения или другие публичные религиозные обряды при условии, что заполняемость помещения не превышает 50 процентов.

При передвижении в помещении необходимо соблюдать правило «2+2», носить маску, использовать дезинфицирующие средства на месте и соблюдать инструкции организатора мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

Ограничения, действующие для расположенных в помещениях СПА, бассейнов, саун и развлекательных заведениях, продлят до 30 мая (включительно), правительство будет пересматривать их в процессе.

С 24 мая разрешено есть и пить внутри заведений общественного питания при условии заполнения помещения не более, чем на 50%. За одним столом должно сидеть не более шести человек. Для клиентов двери должны закрываться в 22:00.

С 24 мая можно есть и пить на открытом воздухе на территории предприятия общественного питания группами максимально по 10 человек. Столы должны быть расположены таким образом, чтобы использовалось не более 50 процентов открытой площадки. Открытые площадки, как и помещения, должны закрываться для клиентов в 22:00.

Для предприятий торговли и обслуживания продолжают действовать нынешние условия — это означает, что заполняемость помещения не должна превышать 25 процентов и должно соблюдаться правило «2+2».

"Призываю всех жителей Эстонии помнить, что, хотя приближающееся лето обещает нам передышку, мы всё равно должны вести себя ответственно», — сказала премьер-министр Кая Каллас.