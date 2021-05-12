Москва, , 15:53 — REGNUM Более трети жителей России (35%) когда-либо сдавали кровь. Никогда не были донорами 64% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Основные причины сдачи крови — желание помочь людям (10%), кровь нужна близкому человеку (9%), сдавали кровь в армии, в учебном заведении, на работе (5%), нужны деньги (4%).

Допускают для себя возможность сдать кровь для лечения других людей 42% респондентов. Не готовы пополнить ряды доноров 20%. Считают, что в настоящее время мало людей становятся донорами 35%, обратное мнение у 34% респондентов.

Опрос. 2−4 апреля 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, проверить свою возможность стать донором в Москве можно в режиме онлайн.

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