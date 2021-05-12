Душанбе, , 15:52 — REGNUM Тело девятой жертвы селевых потоков обнаружили в Вахском районе Хатлонской области Таджикистана. Об этом заявил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умед Юсуфи, сообщает агентство «Азия Плюс».

«Это женщина, 75 лет, ее смыло потоком», — сказал руководитель пресс-центра комитета. По его словам, спасатели продолжают работы по расчистке населенных пунктов от грязи, оставленной селевыми потоками.

Отметим, от действия стихии в Таджикистане пострадали населенные пункты в 15 районах Хатлонской области и районах республиканского подчинения. В результате стихии в Кулябе и районе Шамсиддини Шохин погибли по три человек, в Гиссаре — один.

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