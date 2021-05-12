Мурманск, , 15:51 — REGNUM В Мурманской области сократили 75% коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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«С января 2021 года свернуто 1159 ковидных коек. Из них 26 высвободились на прошедшей неделе», — сообщили в штабе.

Сейчас в медучреждениях для лечения ковид-пациентов оборудована 381 койка. Среди них — 290 коек с кислородом, в том числе 52 оснащены аппаратами ИВЛ.

По данным штаба, всего на лечении с COVID-19 находятся 1571 житель региона.