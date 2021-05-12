Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области завершили вакцинацию от коронавируса более 232 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 мая.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 341 003 человека (+ 5076 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 232 687 человек (+ 8227 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области имеется около 120 тысяч доз антиковидной вакцины. Донской губернатор Василий Голубев отметил, что прививочная кампания на Дону проходит динамично.

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