12 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о задержании жителя Закарпатской области, подозреваемого в распространении призывов отделить регион от Украины.

Оксана Переможенко, , 18:34 — REGNUM Житель Закарпатской области, подозреваемый в распространении призывов отделить регион от Украины, задержан сотрудниками СБУ, сообщила 11 мая пресс-служба ведомства. По предварительной информации, злоумышленник действовал через социальные сети, распространяя сообщения с призывом к захвату власти в стране.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Он] призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства», — сообщили в пресс-службе СБУ.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Были те, кто отметил, что для жителей Закарпатской области это не впервые. Были и те, кто предположил, что уровень жизни в стране такой, что, наверное, многие хотели бы отделиться. Многие комментирующие также, вероятно, спутали Закарпатскую область с Западной Украиной (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области).

«Ещё пару лет такого правления — и останется один центр», — отметила Наталия М.

«Кстати, до 1991 года сепаратисты призывали к отделению Украины [от СССР]. Если закон один для всех, то все сепаратисты должны быть наказаны, без исключения», — подчеркнул Андрей Л.

Митинг на площади Октябрьской Революции в поддержку независимости Украины в Киеве в августе 1991 Jenniferhoffmaster.com

«Корабль» получил пробоину и начал тонуть! Обычная ситуация! Интересно, капитан покинет «мостик» или «уйдёт» как преданный кораблю — на дно!..» — иронизирует Тамара Л.

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«Ничего нового, они всегда хотели [отделиться]», — добавила Арнаутова Г.

«Пора, довел… Ещё Черновцы, Прикарпатье, Тернополь, Львов…» — отметила Валентина С.

«Как это отделения от Украины? Так — уйти тихо, мирно, что ли? А как же побомбить на дорожку?» — спросила Татьяна Татьяна.

«Началось… А Донбасс просто просил федерацию… А тут — так сразу… Хотя у них, наверное, у всех паспорта и румынские, и венгерские… Получается, не там искали и не туда смотрели?..» — спросила Тамара Б.

«А если я поделюсь этой публикацией, это тоже распространял?» — спросила Olena V.

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«Лёня Кравчук — сепаратист номер один. После Беловежской пущи тюрьмы и срока бывший коммунист избежал. Так что сепаратист сепаратисту рознь», — отметил Павел В.

«Вангую, это только начало», — добавила Julia S.

«Так парень не один, желающих много», — отметила Татьяна Ш.

«Товарищи, просьба не путать Закарпатье с бандерами. Это нормальные люди, не поддерживающие весь сегодняшний бред в Украине», — подчеркнула Ольга П.

«И наша Одесская область пусть уйдет», — добавил Владимир Г.

«Да на Украине все сепаратисты, не хотят жить в таком безалаберном неуправляемом государстве!» — подчеркнул Pasha M.

Встреча с представителями Верховной рады Украины Gov.ua

«И Запорожская — тоже», — добавил Вячеслав К., по всей видимости, выражая солидарность с жителем Закарпатья.

«Так от таких тарифов и неудивительно, что регионы во все стороны света разбегаются», — отметила Наталия Б.

«Его и обвинять трудно. Жизни в Украине нет. А то, что слышим и наблюдаем, не может называться страной!» — подытожила Елена М.

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Напомним, 2 мая сотрудники правоохранительных органов города Берегово (Закарпатская область) обнаружили листовки, содержащие угрозы в адрес граждан Украины венгерского происхождения.