Москва, , 15:52 — REGNUM Российские власти не планируют вводить локдаун осенью для ослабления эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 12 мая журналистам.

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«Какой локдаун, вы о чём?» — так Голикова ответила на соответствующий вопрос.

Она отметила, что в целом темп распространения COVID-19 снижается, но обстановка в отдельных регионах требует контроля. Вице-премьер призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Переболеть COVID-19 для появления иммунитета — плохой вариант, пояснила она, так как после болезни могут возникнуть серьёзные осложнения.

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